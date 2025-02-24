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        Altıeylül'de Ramazan öncesi camiler temizleniyor

        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde belediye ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesi camilerde temizlik çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:01 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:02
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        Altıeylül'de Ramazan öncesi camiler temizleniyor
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        Balıkesir’in merkez Altıeylül ilçesinde belediye ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesi camilerde temizlik çalışması başlattı.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, camilerin duvarlarından şadırvanlara, camlardan halılara, lavabolara kadar ibadethanenin her bölgesinin temizliğini sağlıyor. Hazırlanan planlama çerçevesinde, ilçedeki tüm camilerde hummalı bir temizlik çalışması yürütülüyor.

        Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Ramazan öncesi temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Temizlik İşleri Müdürlüğümüzdeki çalışma arkadaşlarımız, ibadethaneleri, mescitleri, cem evlerini ve hasta, yaşlı bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerini düzenli olarak temizliyor. Ayrıca, yaklaşan mübarek Ramazan ayı sebebiyle cami temizliği çalışmalarımızı, yalnızca ibadet yerlerimizin hijyenini sağlamak için değil, halkımızın sağlığını korumak amacıyla da önemli bir adım olarak görüyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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