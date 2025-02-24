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        Balıkesir'de işletmelerin atık yağları kanalizasyona karışmayacak

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde atık yağların kanalizasyon şebekesine karıştırılmaması için işletmelere "yağ tutucu" kullanımı zorunluluğu getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:15 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:15
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        Balıkesir'de işletmelerin atık yağları kanalizasyona karışmayacak
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde atık yağların kanalizasyon şebekesine karıştırılmaması için işletmelere "yağ tutucu" kullanımı zorunluluğu getirildi.

        Ayvalık Belediye Meclisinin şubat ayı olağan toplantısında, toplu yemek üretim tesisleri, restoran, lokanta, kafeterya, otel, pansiyon, tatil köyleri gibi üretimde yağ kullanan tesislerin tamamına "yağ tutucu" kullanımı zorunluluğu getirildi.

        Atık yağların kanalizasyon şebekesine karışmasını engellemeyi amaçlayan uygulamaya ilk olarak Ayvalık Belediyesi Paşa Limanı Sosyal Tesisi'nden başlandı.

        Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, alınan bu kararı ilçe genelindeki tüm işletmelere tebliğ etti.

        Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri uygulamanın Türkiye'de ilk olduğunu söyledi.

        İşletmelere, atık yağların kanalizasyon şebekesine karışmasını önlemek için "yağ tutucu" adı verilen aparat kullanımının zorunlu hale getirildiğini anlatan Karasu, "Şu anda belediye bünyesindeki işletmelerin tamamında yağ tutucularımız mevcut. Kanalizasyonlara karışan atık yağlar şebekede tıkanıklıklara neden oluyor. Bunun sonucunda da şebeke sistemlerinde ciddi problemler yaşanıyor. Aslında bu sorun sadece Ayvalık'ın değil, tüm Türkiye'nin sorunudur." diye konuştu.

        Karasu, alınan kararı Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin ilçe genelindeki işletmelere tebliğ etmeye başladığını belirterek, uygulamaya olumlu yaklaşan işletmelere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

        Ayvalık'ın turizmiyle ön plana çıktığını anlatan Karasu, "Ayvalık turizm ilçesi olduğu için özellikle yaz döneminde çok ciddi atık yağ çıkıyor. Bu yağ tutucular da bu atıkların kanallara gitmesini engelleyecek. Bu da turizmimize olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Aslında bu bir başlangıçtır. Ayvalık Belediyesi olarak çevre konusundaki duyarlı çalışmalarımız atarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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