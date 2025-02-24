Balıkesir'de esnaftan haraç toplayan 8 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık tarafından serbest bırakılırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8'i ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İkametlerde yapılan aramalarda, 6 tabanca, av tüfeği, 5 kartuş, 7 tabanca şarjörü, 43 senet ve toplam 1048 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde esnafı tehdit ederek haraca bağladığı ve zorla çek senet imzalattıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

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