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        Balıkesir'de esnaftan haraç toplayan 8 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de esnaftan haraç topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 19:53 Güncelleme: 24.02.2025 - 19:53
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        Balıkesir'de esnaftan haraç toplayan 8 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir’de esnaftan haraç topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde esnafı tehdit ederek haraca bağladığı ve zorla çek senet imzalattıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İkametlerde yapılan aramalarda, 6 tabanca, av tüfeği, 5 kartuş, 7 tabanca şarjörü, 43 senet ve toplam 1048 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık tarafından serbest bırakılırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8'i ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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