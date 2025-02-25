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        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Balıkesir'de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:42 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:42
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        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Balıkesir'de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari FETÖ hükümlüsü S.Ç'nin (37) ilçedeki bir adreste olduğu ihbarını aldı.

        Ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan S.Ç, işlemlerin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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