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        Çocukların kalp masajı yaparak kurtardığı yavru köpeğin ailesine öğretmenlerden kulübe

        –Balıkesir Gömeç ilçesinde çocukların kalp masajı yaparak hayata döndürdükleri yavru köpeğin ailesine öğretmenler tarafından kulübe yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:26 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:59
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        Çocukların kalp masajı yaparak kurtardığı yavru köpeğin ailesine öğretmenlerden kulübe
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        –Balıkesir Gömeç ilçesinde çocukların kalp masajı yaparak hayata döndürdükleri yavru köpeğin ailesine öğretmenler tarafından kulübe yapıldı.

        Balıkesir’in Gömeç İlçesinde öğrenciler tarafından soğuktan şok geçirerek kalbi duran yavru köpeğe yaptıkları kalp masajı ile gündem olan ve Gömeç İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde doğan yavrulara öğretmenler kulübe yaparak soğuktan etkilenmelerini engelledi.

        Ahmet Tulun Himam İlkokulu öğretmenlerinden Murat Şen ve İbrahim Yaver ile Gömeç İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Hasan Can Üstündağ okulların geri dönüşüm atıklarından yaptıkları kulübeyi okul bahçesinde bulunan hayvanlar için yerleştirdi.

        Öğretmen Murat Şen “Okulumuzun geri dönüşüm atıklardan anne köpek ve yavruları için kulübe yaptık. Anne köpek için konserve mama alıp imam hatip okulumuzun öğretmenlerine teslim ettik.” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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