AK Parti, Balıkesir'de gönül sofraları kuruluyor

AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı, ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir'in öncülüğünde teşkilat üyeleri ramazan ayında da sahada çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanlığı öncülüğünde yürütülen "Gönül sofraları" programıyla, ihtiyaç sahibi hanelere konuk olunup, paylaşma ve dayanışmanı örneği sergileniyor. AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "İftara 5 kala" programıyla, trafikte iftara yetişemeyen sürücülere iftariyelikler dağıtılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydemir, ramazan ayının birleştirici gücünün olduğunun altını çizdi.

Kardeşlik ikliminin temsilcileri olduklarını ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Muhabbetin ve dayanışmanın sıcaklığında, Balıkesir'in dört bir yanındaki hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içinde olmanın huzurunu yaşıyoruz. Ramazan, yardımlaşma, dayanışma, sohbet ve maneviyat ayıdır. Biz de bu mübarek ayı en güzel şekilde geçirmek için teşkilatlarımızla birlikte sahadayız, vatandaşlarımızla iç içeyiz. Birlik beraberlik ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yaşayacağımız bu mübarek ayda gönüllere dokunmaya, gönül sofraları kurmaya, aynı dualara 'amin' demeye ve hemşehrilerimizle kucaklaşmaya devam edeceğiz."