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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:32
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında Edremit, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Ekiplerin önceden belirlediği adreslere yaptığı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda ise 105 sentetik uyuşturucu hap, 104 gram sentetik uyuşturucu madde, 40 kök Hint keneviri, 7 gram esrar, tabanca, şarjör, 4 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği düşünülen 13 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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