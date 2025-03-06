Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda ise 105 sentetik uyuşturucu hap, 104 gram sentetik uyuşturucu madde, 40 kök Hint keneviri, 7 gram esrar, tabanca, şarjör, 4 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği düşünülen 13 bin lira ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında Edremit, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

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