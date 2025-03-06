Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:49 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 zanlı gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünü 91 ekip ve 326 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik, huzur uygulaması yaptı.

        Uygulamalar sırasında 2 bin 505 kişi sorgulanırken, 263 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi.

        Uygulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 10 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 67 sentetik ecza maddesi, ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

        Trafik denetimlerinde ise 77 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 13 araç trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        Gözler faiz kararında
        Gözler faiz kararında
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Kanadalılar ABD seyahatlerini iptal ediyor
        Kanadalılar ABD seyahatlerini iptal ediyor
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
        Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Erdek Belediyesinde deprem tatbikatı yapıldı
        Erdek Belediyesinde deprem tatbikatı yapıldı
        Yılbaşı kutlamasında hayatını kaybeden üniversiteli Melek'in ölüm sebebi; k...
        Yılbaşı kutlamasında hayatını kaybeden üniversiteli Melek'in ölüm sebebi; k...
        Balıkesir'de seyir halindeki kamyon yandı
        Balıkesir'de seyir halindeki kamyon yandı
        AK Parti, Balıkesir'de gönül sofraları kuruluyor
        AK Parti, Balıkesir'de gönül sofraları kuruluyor
        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Aydemir'den çiftçiye destek ödemesi açıklamas...
        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Aydemir'den çiftçiye destek ödemesi açıklamas...