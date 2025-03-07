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        Balıkesir'de deprem tatbikatı yapıldı

        Balıkesir'deDeprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 09:22 Güncelleme: 07.03.2025 - 09:34
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        Balıkesir'de deprem tatbikatı yapıldı
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        Balıkesir'deDeprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla Karesi ilçesi Çiğdem Batubey Ortaokulunda geniş çaplı bir senaryolu ve ihbarlı deprem tatbikatı yapıldı.

        AFAD, Balıkesir MEB AKUB, İtfaiye ve UMKE ekiplerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen tatbikatta, öğrencilerin deprem anındaki davranışlarını doğru bir şekilde sergilemelerine ve güvenli tahliye yöntemlerini öğrenmelerine olanak sağlandı.

        Etkinliğe Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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