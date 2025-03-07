Balıkesir'de deprem tatbikatı yapıldı

Etkinliğe Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü de katıldı.

AFAD, Balıkesir MEB AKUB, İtfaiye ve UMKE ekiplerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen tatbikatta, öğrencilerin deprem anındaki davranışlarını doğru bir şekilde sergilemelerine ve güvenli tahliye yöntemlerini öğrenmelerine olanak sağlandı.

Öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla Karesi ilçesi Çiğdem Batubey Ortaokulunda geniş çaplı bir senaryolu ve ihbarlı deprem tatbikatı yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.