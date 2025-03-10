Balıkesir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Balıkesir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Balıkesir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Mustafa Yeşiltaş idaresindeki 81 ADB 127 plaka tır, Çağdaşkent mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Balıkesir-Edremit kara yolu aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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