Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 9 kişi yakalandı

Uygulamalar sırasında 1865 kişi sorgulandı, 248 umuma açık yer kontrol edildi. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 40 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü 96 ekip ve 326 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik huzur uygulaması yaptı.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.