Balıkesir'de çukura düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ekiplerimiz, ihbar gelir gelmez olay yerine intikal ederek gerekli müdahaleyi yapmış ve hayvanı kurtarmıştır." ifadelerine yer verildi.

Olay yerine intikal eden Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yavru köpeği düştüğü çukurdan hayvanı kurtardı.

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