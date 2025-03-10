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        Balıkesir'de suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine gerçekleştirdiği operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 17:06 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:06
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        Balıkesir'de suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı
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        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine gerçekleştirdiği operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı.

        Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi ve Marmara ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 41 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 50 zanlı yakalandı.

        Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu, tabanca, şarjör, fişek ve suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 50 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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