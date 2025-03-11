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        Balıkesir'de coğrafi işaretli incir üretimi için çelik toplama çalışması başladı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde, coğrafi işaretli incirin üretimini artırmak amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) işbirliğinde çelik (ağaç dallarından fidan üretimi için kesilen bölüm) toplama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:37 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:38
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        Balıkesir'de coğrafi işaretli incir üretimi için çelik toplama çalışması başladı
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        Balıkesir'in Havran ilçesinde, coğrafi işaretli incirin üretimini artırmak amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) işbirliğinde çelik (ağaç dallarından fidan üretimi için kesilen bölüm) toplama çalışması başlatıldı.

        Her yıl tekrarlanan bu çalışmayla, bölgedeki incir üretiminin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

        Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Amacımız; farkındalığı artırıp, incir çeliği ile ürettiğimiz incir fidanlarımızı üreticimize sunmak ve ekonomimize katkı sağlamaktır." ifadelerine yer verildi.

        Çalışma kapsamında toplanan çelikler, BAÇEM'de işlenerek fidan haline getirilecek ve ardından üreticilere dağıtılacak. Bu sayede, bölgedeki incir üretiminin artırılması ve çiftçilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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