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        Balıkesir'de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi

        Balıkesir'de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:28 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:49
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        Balıkesir'de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi
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        Balıkesir'de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 241 okul servis aracı kontrol edildi. Eksik evrakı bulunan 10 servis aracının şoförüne 12 bin 278 lira idari para cezası kesildi.

        Yapılan denetimlerde ayrıca 141 umuma açık yer ile 201 okul çevresi denetlendi, 2 bin 783 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

        Çalışmalar kapsamında 7 okulda, 554 öğrenciye okul geçidini kullanma, emniyet kemerinin önemi, yürüyüş ve yaya kuralları ile trafik güvenliği eğitimi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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