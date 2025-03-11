Balıkesir'de deprem tatbikatı yapıldı

Vali İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da inceleme yaptığı alanda ekipler, beraber hareket edebilme becerisi kazanma ve koordinasyonu sağlamak amacıyla birlikte tatbikat gerçekleştirdi.

Balıkesir'de Deprem Haftası dolayısıyla Kentsel Arama Kurtarma ekipleri tarafından uygulama eğitimi gerçekleştirildi.

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