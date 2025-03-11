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        Balıkesir'de deprem tatbikatı yapıldı

        Balıkesir'de Deprem Haftası dolayısıyla Kentsel Arama Kurtarma ekipleri tarafından uygulama eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:50 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:59
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        Balıkesir'de deprem tatbikatı yapıldı
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        Balıkesir'de Deprem Haftası dolayısıyla Kentsel Arama Kurtarma ekipleri tarafından uygulama eğitimi gerçekleştirildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Şehit İtfaiye Eri Kamil Çağlar Eğitim Merkezi’nde düzenlenen eğitimlere, itfaiye, AFAD, emniyet, jandarma ve UMKE ekipleri katıldı.

        Vali İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da inceleme yaptığı alanda ekipler, beraber hareket edebilme becerisi kazanma ve koordinasyonu sağlamak amacıyla birlikte tatbikat gerçekleştirdi.

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