Balıkesir'de kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçede kaçak sigara satışı yapıldığı belirlenen 3 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Polis adreslerde yaptığı aramada 2 bin 574 elektronik sigara, 6 bin 956 elektronik sigara aparatı, 3 bin 341 elektronik sigara likiti, 3 bin 155 elektronik sigara başlığı, 320 adet atomizer, 26 paket elektronik sigara pili, 1010 cinsel içerikli macun, 862 cinsel içerikli içecek, 720 cinsel içerikli hap, 180 paket sigara sarma kağıdı, 165 paket dolu makaron, 96 paket gümrük kaçağı sigara, 53 puro, 5 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 9 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.