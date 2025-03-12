Balıkesir'de kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İ.D.G. yönetimindeki 17 RH 333 plakalı otomobil, Çanakkale-Balıkesir kara yolundaki bir alışveriş merkezi yakınında kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü ve yanındaki I.A.A. yaralandı.
Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarparak savrulması ve içerisindekilerin araçtan çıkması yer alıyor.
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