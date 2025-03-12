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        Edremit'te grip ve solunum yolu hastalıklarına karşı uyarı

        Edremit İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Refik Budak, vatandaşları grip ve solunum yolu hastalıklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:42 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:44
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        Edremit'te grip ve solunum yolu hastalıklarına karşı uyarı
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        Edremit İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Refik Budak, vatandaşları grip ve solunum yolu hastalıklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Budak, yaptığı açıklamada, grip belirtilerinin genellikle virüsün vücuda girmesinden 1-3 gün sonra ortaya çıktığını belirterek, yüksek ateş, titreme, baş ve karın ağrısı, kuru öksürük, eklem ve boğaz ağrıları, iştahsızlık, burun akıntısı ve hapşırma en sık görülen belirtiler arasında yer aldığını, çocuklarda ise kusma, ishal, huzursuzluk ve uyku hali gibi ek belirtiler de görülebildiğine dikkati çekti.

        Refik Budak, gribin, hasta bireylerin öksürme, hapşırma ve konuşma sırasında yaydığı damlacıkların solunmasıyla bulaştığını, bu damlacıkların bulaştığı yüzeylere temas edildikten sonra ellerin ağız, burun veya göze sürülmesiyle de bulaşma riski bulunduğunu vurguladı.

        İlçe Sağlık Müdürü Budak, gripten korunmanın en etkili yolunun grip aşısı olduğunu belirterek, özellikle 65 yaş ve üzeri kişiler, hamileler, kronik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanlarının aşı yaptırması önerisinde bulundu.

        Budak, kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek, elleri sık sık yıkamak, kalabalık ortamlardan uzak durmak ve hasta kişilerle temastan kaçınmanın da gripten korunma yolları arasında yer aldığını ifade etti.

        Grip şikayeti olan kişilerin bir sağlık kuruluşuna başvurarak tanı ve tedavi alması gerektiğini belirten Budak, "Riskli gruplarda ve ağır seyreden vakalarda antiviral ilaçların kullanılmakta ancak antibiyotiklerin grip tedavisinde hiçbir etkisi bulunmuyor. "dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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