Sındırgı'da öğrenciler İstiklal Marşı'nı seslendirdikleri klip hazırladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde öğrenciler, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla video klip hazırlandı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde öğrenciler, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla video klip hazırlandı.
Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi ve çeşitli okullardan öğrenciler, ilçedeki farklı mekanlarda İstiklal Marşı'nı seslendirdi.
Sındırgı Belediyesi Basın Birimi tarafından kayıt altına alınan görüntüler, klip haline getirilip, sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
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