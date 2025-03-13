Balıkesir'de aranan firari hükümlü yakalandı

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güre Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından hakkında toplam 17 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

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