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        Balıkesir'de aranan firari hükümlü yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 12:15 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:16
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        Balıkesir'de aranan firari hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güre Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından hakkında toplam 17 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

        Eve operasyon düzenleyen ekipler M.Ç'yi gözaltına aldı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Burhaniye Kapalı Cezaevi yetkililerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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