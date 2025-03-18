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        Balıkesir Lisesinin şehit izcileri için temsili uğurlama töreni düzenlendi

        Balıkesir'de Çanakkale Savaşları'nda şehit olan Balıkesir Lisesinin izcileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla düzenlenen temsili uğurlama töreniyle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 13:16 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:16
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        Balıkesir Lisesinin şehit izcileri için temsili uğurlama töreni düzenlendi
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        Balıkesir'de Çanakkale Savaşları'nda şehit olan Balıkesir Lisesinin izcileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla düzenlenen temsili uğurlama töreniyle anıldı.

        Balıkesir Lisesinden cepheye giden ve 94'ü şehit olan 100 öğrenci anısına düzenlenen Keşşaf Birliği Uğurlama Töreni, okulun tarihi binasında saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

        Öğrenciler, 110 yıl önce olduğu gibi enveriye şapkaları, izci kıyafetleri ve bayraklarıyla törene katıldı.

        Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Esin Balıbek, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin Çanakkale'de altın harflerle yazılmış bir zafer kazandığını söyledi.

        Çanakkale'de hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Balıbek, şöyle konuştu:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Nusret Mayın Gemisi ile mayın döşeyenlere, 276 kiloluk top mermisini tek başına sırtlayan Mehmet oğlu Seyit Onbaşı'ya, Yahya Çavuş ve onun bir manga askerine, Çanakkale'de vatan uğruna şehit düşen isimsiz kahramanlara, Mehmetçiklere, Kınalı kuzularımızı kınalayıp cepheye gönderen analara selam olsun."

        Konuşmanın ardından hareket eden grup, eskiden Askerlik Şubesi olarak kullanılan dernek binasında sülüslerini aldı. Tarihi Zağnos Paşa Meydanı'nda ellerine kına yakılan keşşaf birliği öğrencileri, Anafartalar ve Kızılay caddelerini geçip Valilik önüne ulaştı.

        Gar binası önüne gelen grup, Türk bayrağını Vali İsmail Ustaoğlu'na teslim etti. Daha sonra trene bindirilen Keşşaf Birliği, temsili olarak askere uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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