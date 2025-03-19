Balıkesir'de yol kenarına atılan koltuk ve çöpler çevre kirliliğine neden oldu
Balıkesir Gömeç ilçesinde yol kenarına atılarak çevre kirliliğine neden olan koltuk ve çöplerin temizlenmesi bekleniyor.
Balıkesir Gömeç ilçesinde yol kenarına atılarak çevre kirliliğine neden olan koltuk ve çöplerin temizlenmesi bekleniyor.
İlçeye bağlı kırsal Hacıhüseyinler ile Kumgedik mahallerinin yol kenarındaki ormanlık alana kimliği belirsiz kişilerce koltuk, eski eşyalar ve hafriyat malzemeleri atıldı.
Bölge halkı, çevreyi kirleten bu atıkların kaldırılmasını talep ediyor.
Hacıhüseyinler Mahallesi Muhtarı Zekeriya Babayiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle olarak çöp dökülmesinden rahatsız olduklarını belirterek, çöpleri atanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması gerektiğini dile getirdi.
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