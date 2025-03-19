Balıkesir'de Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği düzenlendi

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şükran Büyükhan, etkinliğe katılan okullara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra birlikte takı tasarlayan öğrenciler, hazırladıkları bileklikleri hediye etti. Öğrenciler, okullarında özenle hazırladıkları kurabiyeleri ve karanfilleri yaşlılara ikram etti.

Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Korosu'nun sunduğu müzik dinletisinin ardından öğrenciler, huzurevi sakinleriyle sohbet edip onlar için yazdıkları mektupları okudu.

Din Öğretimi Şube Müdürü Şükran Büyükhan'ın öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki imam hatip ortaokullarının müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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