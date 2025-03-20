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        Balıkesir'de yakalanan hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

        Balıkesir'inBigadiç ilçesinde 6 küçükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı,

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:01 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:43
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        Balıkesir'de yakalanan hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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        Balıkesir'inBigadiç ilçesinde 6 küçükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı,

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir üreticinin ağılındaki 6 küçükbaş hayvanının çalınması üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarını kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.G. (35) olduğunu tespit etti.

        Şüpheliyi yakalayan ekipler, hayvanları da bu kişinin ahırında buldu.

        Gözaltın alınan S.G, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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