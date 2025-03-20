Balıkesir'de yakalanan hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Balıkesir'inBigadiç ilçesinde 6 küçükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı,
Balıkesir'inBigadiç ilçesinde 6 küçükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı,
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir üreticinin ağılındaki 6 küçükbaş hayvanının çalınması üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.G. (35) olduğunu tespit etti.
Şüpheliyi yakalayan ekipler, hayvanları da bu kişinin ahırında buldu.
Gözaltın alınan S.G, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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