Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalık'ta vatandaşlar iftarda buluştu

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 10:02 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalık'ta vatandaşlar iftarda buluştu
        ABONE OL

        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.

        Ali Çetinkaya Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerindeki iftar programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Emir Arcan ve Ayvalık Belediye Başkan Vekili Dilek Saraçoğlu ile vatandaşlar katıldı.

        Programda çocuklar için çeşitli etkinlikleri, Hacivat ve Karagöz ile semazen gösterimlerinin yanı sıra tasavvuf müziği dinletileri sunuldu.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Sosyal medya paylaşımı: 94 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımı: 94 gözaltı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        '97 şüpheli gözaltına alındı'
        '97 şüpheli gözaltına alındı'
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        Emekli işçinin tazminatı
        Emekli işçinin tazminatı
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        G.Saray'dan Inaki Williams bombası!
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de resmi kurum ve evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de resmi kurum ve evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de 28 bin sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
        Balıkesir'de 28 bin sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
        Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlamanın ilk duruş...
        Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlamanın ilk duruş...
        Balıkesir'de geçen yıl çıkan yangında zarar gören bölgeye fidan dikildi
        Balıkesir'de geçen yıl çıkan yangında zarar gören bölgeye fidan dikildi
        Balıkesir'de elektrik akımına kapılan tır şoförü öldü
        Balıkesir'de elektrik akımına kapılan tır şoförü öldü
        Kadın girişimci yumurta kabuğundan kalsiyum, zarından protein üretiyor
        Kadın girişimci yumurta kabuğundan kalsiyum, zarından protein üretiyor