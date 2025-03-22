Ayvalık'ta vatandaşlar iftarda buluştu

Programda çocuklar için çeşitli etkinlikleri, Hacivat ve Karagöz ile semazen gösterimlerinin yanı sıra tasavvuf müziği dinletileri sunuldu.​​​​​​​

Ali Çetinkaya Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerindeki iftar programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Emir Arcan ve Ayvalık Belediye Başkan Vekili Dilek Saraçoğlu ile vatandaşlar katıldı.

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