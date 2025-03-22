Ayvalık'ta vatandaşlar iftarda buluştu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.
Ali Çetinkaya Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerindeki iftar programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Emir Arcan ve Ayvalık Belediye Başkan Vekili Dilek Saraçoğlu ile vatandaşlar katıldı.
Programda çocuklar için çeşitli etkinlikleri, Hacivat ve Karagöz ile semazen gösterimlerinin yanı sıra tasavvuf müziği dinletileri sunuldu.
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