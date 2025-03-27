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        Balıkesir'de depoda çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde depoda çıkanı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 08:24 Güncelleme: 27.03.2025 - 08:27
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        Balıkesir'de depoda çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde depoda çıkanı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İbrahimce Mahallesi 17014 Sokak'taki depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Depoda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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