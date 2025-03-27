Balıkesir'de depoda çıkan yangın söndürüldü

Depoda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İbrahimce Mahallesi 17014 Sokak'taki depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

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