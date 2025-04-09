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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:48 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:48
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri düzenlediği operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 21 fişek ile 16,40 gram esrar ele geçirildi.

        Operasyon yakalanan 5 şüpheliden M.Ç'nin hakkında çeşitli asayiş suçlarından 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 5'i ifadeye yönelik olmak üzere toplam 8 ayrı dosyadan arandığı belirlendi.

        M.Ç, işlemlerinin ardından ceza evine teslim edilirken, 4 şüpheli hakkında ise işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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