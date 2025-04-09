Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri düzenlediği operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 21 fişek ile 16,40 gram esrar ele geçirildi.
Operasyon yakalanan 5 şüpheliden M.Ç'nin hakkında çeşitli asayiş suçlarından 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 5'i ifadeye yönelik olmak üzere toplam 8 ayrı dosyadan arandığı belirlendi.
M.Ç, işlemlerinin ardından ceza evine teslim edilirken, 4 şüpheli hakkında ise işlem başlatıldı.
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