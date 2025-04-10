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        Balıkesir'de özel gereksinimli öğrenciler resim sergisi açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:12 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:12
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        Balıkesir'de özel gereksinimli öğrenciler resim sergisi açtı
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        BALIKESİRAA- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli öğrencilerin hazırladıkları resim sergisi ilgi gördü.

        Ayvalık Kütüphane Müdürü Gizem Duygu Kurtoğlu'nun ev sahipliğinde İlçe Kütüphanesi Salonu'nda açılan sergide, öğrencilerin çizdikleri resimler izleyenleri beğenisini topladı.

        Öğrencilerin çizdikleri birbirinden güzel resimlerden oluşan sergi, hafta boyunca kütüphaneye gelenlerce ziyaret edilecek.

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