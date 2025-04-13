Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Şehit Hamdi Bey Meydanı'ndaki törende Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Taburu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan ve Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, anıta çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini içeren konuşma yapıldı, öğrenciler şiir okudu.
Balıkesir Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Konseri ile anıtta düzenlenen tören sona erdi.
Kutlama programı kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk Evi'nde açılan Atatürk konulu fotoğraf sergisini gezdi.
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