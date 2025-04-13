Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini içeren konuşma yapıldı, öğrenciler şiir okudu.

Şehit Hamdi Bey Meydanı'ndaki törende Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Taburu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan ve Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, anıta çelenk sundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.