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        Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:05 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:07
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        Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı
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        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 91. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Program, Ayvalık Karayolları 29'uncu Şube Şefliği bahçesinden başladı. Atatürk'ün ilçeye giriş yaptığı güzergah üzerinden gerçekleştirilen yürüyüşe, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, gaziler, şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

        Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Çelenk takdimleri ve vatandaşların Atatürk anıtına çiçek sunumunun ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

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        Galeri

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