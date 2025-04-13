Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 91. yıl dönümü kutlandı

Çelenk takdimleri ve vatandaşların Atatürk anıtına çiçek sunumunun ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Program, Ayvalık Karayolları 29'uncu Şube Şefliği bahçesinden başladı. Atatürk'ün ilçeye giriş yaptığı güzergah üzerinden gerçekleştirilen yürüyüşe, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, gaziler, şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

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