Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 12:43 Güncelleme: 20.04.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Musa Kınay (23), idaresindeki 16 BIE 319 plakalı motosiklet, ilçe girişinde refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kınay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kınay'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Musa Kınay'ın Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halı sahada gelen ölüm! Bir anda yere yığıldı!
        Halı sahada gelen ölüm! Bir anda yere yığıldı!
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!

        Benzer Haberler

        "Balıkesir'in Gizemli Kadınlar"ı sosyal hizmetlerle ilgili kurumlarda tiyat...
        "Balıkesir'in Gizemli Kadınlar"ı sosyal hizmetlerle ilgili kurumlarda tiyat...
        Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
        Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir'de partisinin il danışma...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir'de partisinin il danışma...
        Balıkesir'de Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu yapıldı
        Balıkesir'de Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu yapıldı
        Klasik otomobil tutkunları Kazdağları'nda buluştu
        Klasik otomobil tutkunları Kazdağları'nda buluştu
        Balıkesir'de devrilen tırın sürücüsü öldü
        Balıkesir'de devrilen tırın sürücüsü öldü