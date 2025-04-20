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        Balıkesir devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı

        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 14:26 Güncelleme: 20.04.2025 - 14:26
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        Balıkesir devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Pınar Alkan (38) idaresindeki 45 BC 229 plakalı traktör, Macarlar Mahallesi kantar mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü Alkan ile araçta yolcu olarak bulunan çocukları Özgür (18), Miray (17) ve Miraç (6) Alkan yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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