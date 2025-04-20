Balıkesir devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı.
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pınar Alkan (38) idaresindeki 45 BC 229 plakalı traktör, Macarlar Mahallesi kantar mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Alkan ile araçta yolcu olarak bulunan çocukları Özgür (18), Miray (17) ve Miraç (6) Alkan yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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