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        Ayvalık Teferic Şenlikleri'nde THM konseri verildi

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Küçükköy Teferic Şenlikleri'nde Türk Halk Müziği konseri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:55 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:26
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        Ayvalık Teferic Şenlikleri'nde THM konseri verildi
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Küçükköy Teferic Şenlikleri'nde Türk Halk Müziği konseri verildi.

        Ağaçaltı mevkisinde Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği bünyesindeki koro tarafından verilen konseri şef Selami Seler yönetti.

        Koro sanatçıları adına değerlendirmelerde bulunan Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği Başkanı Nezihe Baltacı, Teferic Şenlikleri nedeniyle Küçükköy’de konser vermekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Konser sonunda koro üyeleri, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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