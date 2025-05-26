Ayvalık Teferic Şenlikleri'nde THM konseri verildi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Küçükköy Teferic Şenlikleri'nde Türk Halk Müziği konseri verildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Küçükköy Teferic Şenlikleri'nde Türk Halk Müziği konseri verildi.
Ağaçaltı mevkisinde Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği bünyesindeki koro tarafından verilen konseri şef Selami Seler yönetti.
Koro sanatçıları adına değerlendirmelerde bulunan Ayvalık-Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği Başkanı Nezihe Baltacı, Teferic Şenlikleri nedeniyle Küçükköy’de konser vermekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Konser sonunda koro üyeleri, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.