Manyas'ta ağaçlandırma etkinliği yapıldı
–Manyas'ta 11 Kasım'da yapılması planlanan Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği, hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle bugün gerçekleştirildi.
Tavşantepe (TOKİ) konutları karşısında bulunan 15 Temmuz Şehitler Ormanı yanında düzenlenen etkinlikte, 100 adet servi ve fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu.
Manyas Orman İşletme Şefi Mustafa Şen’in kısa bilgilendirmesinin ardından fidan dikimine geçildi.
Etkinliğe Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Belediye Başkanı Ahmet Duru, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Aydoğan, hakim Hüseyin Tuğrul, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, kurum amirleri, Müftülük izci grubu, MYO öğrencileri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.
