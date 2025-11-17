Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Manyas'ta ağaçlandırma etkinliği yapıldı

        –Manyas'ta 11 Kasım'da yapılması planlanan Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği, hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle bugün gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 13:09 Güncelleme: 17.11.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manyas'ta ağaçlandırma etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Manyas’ta 11 Kasım’da yapılması planlanan Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği, hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle bugün gerçekleştirildi.

        Tavşantepe (TOKİ) konutları karşısında bulunan 15 Temmuz Şehitler Ormanı yanında düzenlenen etkinlikte, 100 adet servi ve fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu.

        Manyas Orman İşletme Şefi Mustafa Şen’in kısa bilgilendirmesinin ardından fidan dikimine geçildi.

        Etkinliğe Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Belediye Başkanı Ahmet Duru, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Aydoğan, hakim Hüseyin Tuğrul, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, kurum amirleri, Müftülük izci grubu, MYO öğrencileri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Aslıhan'ın ölümünde yeni iddianame! 'Kasten öldürme'den yargılanacak!
        Aslıhan'ın ölümünde yeni iddianame! 'Kasten öldürme'den yargılanacak!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Edremit zeytinyağı ve yeşil çizik zeytini için coğrafi işaret başvuruları b...
        Edremit zeytinyağı ve yeşil çizik zeytini için coğrafi işaret başvuruları b...
        Yangında küle dönen sanatın merkezi Fabrika Ayvalık'a, AB desteği geldi
        Yangında küle dönen sanatın merkezi Fabrika Ayvalık'a, AB desteği geldi
        Sındırgı'da depremden etkilenen öğrenciler Balıkesir'de eğitim alacak Sındı...
        Sındırgı'da depremden etkilenen öğrenciler Balıkesir'de eğitim alacak Sındı...
        Türk turist çifte Midilli Hudut Kapısı'nda çirkin hareket 2 karton sigara i...
        Türk turist çifte Midilli Hudut Kapısı'nda çirkin hareket 2 karton sigara i...
        Eren Çekiç yeni vergilendirme sistemini anlattı
        Eren Çekiç yeni vergilendirme sistemini anlattı
        Erdek Körfezi'nde deniz çekildi, antik liman gün yüzüne çıktı Kyzikos'un gi...
        Erdek Körfezi'nde deniz çekildi, antik liman gün yüzüne çıktı Kyzikos'un gi...