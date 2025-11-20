Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 21:47 Güncelleme: 20.11.2025 - 21:47
        Balıkesir'de kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Balıkesir'in Havran ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 U 8450 plakalı kamyon, Balıkesir-Edremit kara yolu Eseler Mahallesi mevkisinde, Memduh Akdemir yönetimindeki 17 ADB 506 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada kamyonet sürücüsü Memduh Akdemir'in yaşamını yitirdiği, yanında yolcu olarak bulunan eşinin de yaralandığı öğrenildi.

        Akdemir'in cenazesi, Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince kazadan sonra olay yerinden kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

