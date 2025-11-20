Balıkesir'de kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kazada kamyonet sürücüsü Memduh Akdemir'in yaşamını yitirdiği, yanında yolcu olarak bulunan eşinin de yaralandığı öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

