        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de çiftlikte çıkan yangında 5 bin civciv telef oldu

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında 5 bin civciv telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 12:09 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:09
        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında 5 bin civciv telef oldu.

        Kırsal İsadere Mahallesi'nde Uğur S'ye ait tavuk çiftliğinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

        Alevleri fark edenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, çiftliğe iki gün önce getirildiği öğrenilen 5 bin civcivin telef olduğu belirlendi.

