        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri marketlerde gıda denetimi yaptı

        Balıkesir'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kentteki marketlerde gıda denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 16:46 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:46
        
        

        İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün'ün de katıldığı denetimlerde marketlerdeki ürünler incelendi.

        Ekipler, marketteki kasap ve pastane ürünlerinin uygun şartlarda üretilip üretilmediği kontrol etti.

        Düzgün, gazetecilere rutin olarak gerçekleştirdikleri denetimleri son zamanlarda artırdıklarını söyledi.

        Tüketicilerin ve üreticilerin yanında olduklarını vurgulayan Düzgün, şöyle konuştu:

        "Balıkesir'de 202 gıda kontrolü arkadaşımla, toplam 19 bin 714 işletmeyi kontrol ettik. Denetimleri 7 gün 24 saat prensibiyle yapıyoruz. Bize ulaşan ya da basından takip ettiğimiz tüm ihbarları dikkate alıyoruz. Bugün itibariyle 19 bin 714 işletmemize 26 bin 634 denetim gerçekleştirmişiz. Bu denetimlerin içinde içerik kontrolü açısından 3 bin 302 numune aldık. Numunelerden 108'i olumsuz çıktı. Denetimlerin sonucunda çeşitli sebeplerden 501 işletmeye idari ceza uyguladık. İnsan sağlığını tehlikeye sokan 26 işletmeye de faaliyetten men cezası uyguladık. Bu işletmelerin bir kısmı hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Taklit ve tağşiş üretim yapılan 39 ürünü de ifşa ettik."

        Düzgün, bir gazetecinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki bir kafede hijyen koşullarına uyulmadığı iddiası sorusunu üzerine, "İhbar üzerine, işletmeyi incelemesi için personel gönderdik. İşletmeyi kontrol ettik. Bazı sıkıntıların tespit edilmesi sebebiyle de gerekli işlemleri Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu'nun bilgisi dahilinde uyguladık. Süreç devam ediyor. Tüketicilerimiz rahat olsun, kontrol bizim elimizde." diye konuştu.

