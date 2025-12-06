Balıkesir'de silahla başından vurulmuş halde bulunan kişi öldü
Balıkesir'in Erdek ilçesinde silahla başından vurulmuş halde bulunan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yalı Mahallesi Gazi Süleymanpaşa Sokak'ta bir kişinin silahla başından vurulmuş halde yattığı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralının 23 yaşındaki Usame Sarı olduğunu tespit etti.
Sağlık ekiplerince Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Usame Sarı, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Sarı'nın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
