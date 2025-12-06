Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de sığırcıkların uçuşu görüntülendi

        Balıkesir'de sığırcıkların toplu uçuşları güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 16:16 Güncelleme: 06.12.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de sığırcıkların uçuşu görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'de sığırcıkların toplu uçuşları güzel görüntüler oluşturdu.

        Kent merkezindeki Atatürk Parkı üzerinde çok sayıda sığırcık bir araya geldi.

        Farklı yönlere uyumlu şekilde uçan, sığırcıklar görenlerin ilgisini çekti.

        Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Yabani Hayvan Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Karaahmetoğlu Çoban, yaptığı açıklamada, gözlemlenen bu kolektif hareketin, kuşların geceledikleri güvenli alandan gün doğumuyla aniden havalanıp toplu hareket etmeleriyle başladığını söyledi.

        Kalkışın ardından sığırcıkların, gün içinde beslenecekleri alanlara doğru dağılma hareketi gösterdiğini ifade eden Çoban, bu tür toplu hareketin, daha çok gün batımına yakın saatlerde görülen ve bilimsel adı "murmurasyon" olan davranışla yakından ilişkili olduğunu kaydetti.

        Çoban, sığırcıkların gökyüzünde sergilediği gösterinin temel işlevinin güvenlik olduğunu belirterek, hayvanların bu senkronize hareketlerini yırtıcılardan kaçmak ve kendilerini güvende tutmak amacıyla gerçekleştirdiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Bestelediği şarkıyla öğrencilerine organ bağışı bilinci aşılıyor
        Bestelediği şarkıyla öğrencilerine organ bağışı bilinci aşılıyor
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de silahla başından vurulmuş halde bulunan kişi öldü
        Balıkesir'de silahla başından vurulmuş halde bulunan kişi öldü
        MEM Arama ve Kurtarma ekibi akredite edildi
        MEM Arama ve Kurtarma ekibi akredite edildi
        Sokakta başından vurulmuş halde bulundu, hastanede öldü
        Sokakta başından vurulmuş halde bulundu, hastanede öldü
        Erdek'te çocuklar ve gençler sabah namazında buluştu
        Erdek'te çocuklar ve gençler sabah namazında buluştu
        Erdek'te şüpheli ölüm: 20 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        Erdek'te şüpheli ölüm: 20 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        Balıkesir'de kurulan Düşme Kliniği ile yaşlılar hayata daha sıkı tutunuyor
        Balıkesir'de kurulan Düşme Kliniği ile yaşlılar hayata daha sıkı tutunuyor