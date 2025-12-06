Balıkesir'de sığırcıkların uçuşu görüntülendi

Balıkesir'de sığırcıkların toplu uçuşları güzel görüntüler oluşturdu.

Kent merkezindeki Atatürk Parkı üzerinde çok sayıda sığırcık bir araya geldi.

Farklı yönlere uyumlu şekilde uçan, sığırcıklar görenlerin ilgisini çekti.

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Yabani Hayvan Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Karaahmetoğlu Çoban, yaptığı açıklamada, gözlemlenen bu kolektif hareketin, kuşların geceledikleri güvenli alandan gün doğumuyla aniden havalanıp toplu hareket etmeleriyle başladığını söyledi.

Kalkışın ardından sığırcıkların, gün içinde beslenecekleri alanlara doğru dağılma hareketi gösterdiğini ifade eden Çoban, bu tür toplu hareketin, daha çok gün batımına yakın saatlerde görülen ve bilimsel adı "murmurasyon" olan davranışla yakından ilişkili olduğunu kaydetti.

Çoban, sığırcıkların gökyüzünde sergilediği gösterinin temel işlevinin güvenlik olduğunu belirterek, hayvanların bu senkronize hareketlerini yırtıcılardan kaçmak ve kendilerini güvende tutmak amacıyla gerçekleştirdiğini vurguladı.