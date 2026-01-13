Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Etiyopya'da turistik gezi sırasında uğradığı saldırıda öldürülen Güngör'ün cenazesi Balıkesir'de defnedildi

        Etiyopya'da turistik gezi sırasında uğradığı saldırıda öldürülen iş insanı Cengizhan Güngör'ün cenazesi, Balıkesir'in Gönen ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 20:36 Güncelleme: 13.01.2026 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Etiyopya'da turistik gezi sırasında uğradığı saldırıda öldürülen Güngör'ün cenazesi Balıkesir'de defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Etiyopya'da turistik gezi sırasında uğradığı saldırıda öldürülen iş insanı Cengizhan Güngör'ün cenazesi, Balıkesir'in Gönen ilçesinde toprağa verildi.

        Turistik gezi için gittiği Etiyopya'nın Tum şehrine yakın kırsal kesimde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Güngör'ün cenazesi, Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'ne getirildi.

        Güngör'ün cenazesi, ikindi vakti Gönen Müftüsü Ahmet Duran'ın kıldırdığı namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

        Güngör'ün, 2023 yılının haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve yaklaşık 1 yıl sonra kemikleri bulunan ekonomist Korhan Berzeg'in kuzeni olduğu öğrenildi.

        Doğa fotoğrafçılığı yaptığı belirtilen Güngör'ün Palmet Enerji Dağıtım Şirketinin kurucularından olduğu, saldırıda özel eşyalarının, fotoğraf makinesinin, bavul ve telefonlarının çalındığı öğrenildi.

        Cengizhan Güngör, arkadaşı Erdoğan Akbulak'la birlikte Etiyopya'nın Tum şehrine yakın kırsal kesimde turistik bir gezi sırasında saldırıya uğramış, Güngör ve Akbulak'ın yanı sıra Etiyopyalı araç şoförü de hayatını kaybetmişti. Olayda, diğer araçla seyahat eden 2 Türk vatandaşı da saldırıdan kaçarak yara almadan kurtulmuştu.

        Kurtulan Türk vatandaşları ile hayatını kaybeden Güngör ve Akbulak'ın cenazeleri daha sonra THY seferiyle İstanbul'a gönderilmiş, cenazeler için dün öğle vakti Karacaahmet Şakirin Cami'nde cenaze namazı kılınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Bandırma'da 28 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi
        Bandırma'da 28 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi
        Balıkesir'de çıkan çatı yangını söndürüldü
        Balıkesir'de çıkan çatı yangını söndürüldü
        Balıkesir'de 197 bin öğrenci karne adı
        Balıkesir'de 197 bin öğrenci karne adı
        Burhaniye'de köy okullarındaki öğrencilere konser sürprizi
        Burhaniye'de köy okullarındaki öğrencilere konser sürprizi
        Erdek'te kaçak içki operasyonu
        Erdek'te kaçak içki operasyonu
        Ayvalık'ta motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Ayvalık'ta motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı