Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırıyla ilgili bir zanlı yakalandı

        Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunduğu öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 23:14 Güncelleme: 03.02.2026 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırıyla ilgili bir zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunduğu öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına dün akşam yapılan taşlı saldırının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüphelinin D.Y.B. olduğunu belirledi.

        Polisin yakaladığı zanlının işlemleri sürüyor.

        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının sadece partilerine değil demokrasiye yapılan bir saldırı olduğunu belirtti.

        Şüphelinin saldırının ardından CHP Marmara Gençlik Kolları başkanıyla bir sofrada buluştuğunu öne süren Aydemir, şunları kaydetti:

        "Bu tablo bize yabancı değil, Edremit ve Sındırgı'da da gördük. Şimdi de Marmara'da yaşıyoruz. Alkol al saldır, sonra masaya devam et. Bu ne rahatlık, bu ne pervasızlık. İşte CHP siyasetinin sokağa yansıyan gerçek yüzü budur. AK Parti teşkilatları olarak yapılan hain saldırının takipçisi olacağız. Milletimizin bize verdiği bu emanete sahip çıkacağız. Bu tür hain saldırılar, AK Parti teşkilatlarını hiçbir şekilde yıldıramaz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de son 1 ayda uyuşturucudan 127 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklan...
        Balıkesir'de son 1 ayda uyuşturucudan 127 şüpheli yakalandı, 17'si tutuklan...
        Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nden İl Jandarma Komutanı Albay Özer'e ziyar...
        Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nden İl Jandarma Komutanı Albay Özer'e ziyar...
        Balıkesir'deki yağışlar barajlara can oldu Gönen Yenice Barajı'ndan kontrol...
        Balıkesir'deki yağışlar barajlara can oldu Gönen Yenice Barajı'ndan kontrol...
        Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığından dolandırıcılığa karşı bilgilendirme ça...
        Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığından dolandırıcılığa karşı bilgilendirme ça...
        Depremlerden etkilenen Sındırgı esnafı için "seferberlik günü" etkinliği dü...
        Depremlerden etkilenen Sındırgı esnafı için "seferberlik günü" etkinliği dü...
        Balıkesir'de zorlu hava şartlarına rağmen sahil güvenlikten hayat kurtaran...
        Balıkesir'de zorlu hava şartlarına rağmen sahil güvenlikten hayat kurtaran...