Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'deki kokoreç dükkanına saldırı olayıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 Şubat'ta kokoreç dükkanına düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 20:36 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'deki kokoreç dükkanına saldırı olayıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 Şubat'ta kokoreç dükkanına düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Hamidiye Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki kokoreç dükkanına düzenlenen ve Ebubekir Turanlı'nın (34) hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayına karıştığı belirlenen 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

        Adliyeye sevk edilen R.A. (24), T.T. (55), F.E. (29), E.B. (22), B.Ç. (19) ve T.A. (41) tutuklanarak Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

        - Olay

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 Şubat'ta kokoreç dükkanına motosiklet ile gelen kasklı 2 kişinin silahla rastgele ateş ettiği silahlı saldırıda, Ebubekir Turanlı (34) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Y.D. ve Y.T. ise yaralanmıştı.

        Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?

        Benzer Haberler

        Edremit'teki silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Edremit'teki silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Balıkesirspor, Ozan, Hüseyin Melih ve Mert Hüseyin'e imza attırdı
        Balıkesirspor, Ozan, Hüseyin Melih ve Mert Hüseyin'e imza attırdı
        Balıkesir'de otomobilin çarptığı direk devrildi
        Balıkesir'de otomobilin çarptığı direk devrildi
        Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü maçından puanla dönmeyi hedefliyor
        Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü maçından puanla dönmeyi hedefliyor
        İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışmasında Elif Filiz il birincisi
        İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışmasında Elif Filiz il birincisi
        EMITT'in gözbebeği Balıkesir oldu Balıkesir standına yoğun ilgi
        EMITT'in gözbebeği Balıkesir oldu Balıkesir standına yoğun ilgi