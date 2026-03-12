Canlı
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de kayıp emekli öğretmen arazide ölü bulundu

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kayıp ihbarı yapılan emekli öğretmen, arazide ölü bulundu.

        Giriş: 12.03.2026 - 17:02
        Balıkesir'de kayıp emekli öğretmen arazide ölü bulundu

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kayıp ihbarı yapılan emekli öğretmen, arazide ölü bulundu.


        Paşabayır Mahallesi Paşa Sokak'ta oturan 2 çocuk babası emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'dan (55) 8 Mart'tan beri haber alamayan yakınları ve arkadaşlarının kayıp ihbarı üzerine başlatılan çalışmaya, polisin yanı sıra çok sayıda gönüllü katıldı.

        Ekiplerin çalışması sonucu, kırsal Sahil Yenice Mahallesi'ndeki arazide Baysal'ın cesedi bulundu.


        Baysal'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

