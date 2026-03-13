        Balıkesir'de emekli öğretmenin ölü bulunmasına ilişkin olayda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emekli öğretmen Ahmet Baysal'ın arazide ölü bulunmasına ilişkin olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Balıkesir'de emekli öğretmenin ölü bulunmasına ilişkin olayda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emekli öğretmen Ahmet Baysal'ın arazide ölü bulunmasına ilişkin olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sahil Yenice Mahallesi'ndeki arazide cesedi bulunan Baysal'ın öldürülmüş olma ihtimali üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan incelemelerde, Baysal'ın tanıdığı olduğu öğrenilen Mehmet D. (37), Semit T. (40), ve Semih K'yi (40) cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

        Öte yandan, Baysal'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

        Paşabayır Mahallesi Paşa Sokak'ta oturan 2 çocuk babası emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'dan (55) 8 Mart'tan beri haber alamayan yakınları ve arkadaşlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı. Baysal, yapılan araştırmalarda kırsal Sahil Yenice Mahallesi'ndeki arazide ölü bulunmuştu.

        Baysal'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Yeni joker Singo!
        Yeni joker Singo!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu

        Benzer Haberler

        Bandırma Spor - Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
        Bandırma Spor - Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
        Bandırmaspor-Iğdır FK maçının ardından Mustafa Gürsel: "İkinci yarıda çok d...
        Bandırmaspor-Iğdır FK maçının ardından Mustafa Gürsel: "İkinci yarıda çok d...
        Bandırmaspor-Iğdır FK maçının ardından
        Bandırmaspor-Iğdır FK maçının ardından
        Trendyol 1 .Lig: Bandırmaspor: 0 - Iğdır FK: 0
        Trendyol 1 .Lig: Bandırmaspor: 0 - Iğdır FK: 0
        Balıkesir'de cami ve mezarlıklar bayram öncesi temizlendi
        Balıkesir'de cami ve mezarlıklar bayram öncesi temizlendi
        Altıeylül Belediyesi'nden emeklilere "Halk Berberi" hizmeti
        Altıeylül Belediyesi'nden emeklilere "Halk Berberi" hizmeti