İstanbul'da bir deprem daha!

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 1 Eylül tarihinde başlayan denizlerde avlanma sezonunda yaklaşık 1 ay geride kalırken, balık fiyatları ucuzlamaya başladı.

Ülke genelinde balık avlama yasağının sona erdiği 1 Eylül tarihinin üzerinden bir aya yakın bir süre geçmesi ardından balık fiyatlarında düşüş başladı. Yasağın kalktığı ilk günlerde tezgahta 3035 TL’den satılan hamsinin fiyatı 1015 TL’ye kadar geriledi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hale yanaşan teknelerde ilk günlere oranla balık çeşitliliğinin arttığı da gözlemlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’ne bugün bin kasa hamsi, 700 kasa sardalye, 250 kasa istavrit, 80 kasa kolyoz, 500 adet lüfer, 250 kasa marya ve 200 çift palamut geldiği öğrenildi.

BALIKESİR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:31

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