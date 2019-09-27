Odalar arası işbirliği ziyareti

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Mat ve beraberinde, TOBB Oda ve Borsalar Daire Başkanı Hasan Erbay ile birlikte Edremit Ticaret Odası (ETO)'nı ziyaret etti.

İkili görüşmede BursaBalıkesir arasındaki ticari iş birliği olanakları,BursaBalıkesir Bölge Odaları toplantısı ve toplantı kararlarının TOBB ile paylaşılması, AB tarafından Türk zeytin ve zeytinyağına uygulanan fon yükü, Tarım destekleri ile coğrafi işaretli ürünler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız ve ETO Başkanı Coşkun Salon ve ETO Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

BALIKESİR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:26

AKŞAM 19:05

YATSI 20:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.