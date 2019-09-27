Kadınlar erişte yaptı, erkekler destek oldu

Burhaniye'de sonbaharın gelmesiyle kışlık yiyecek hazırlıkları da başladı.

Ören Mahallesinde bir araya gelen Fatma Bilecen, Hatice Devrim ve Fatma Talay isimli hanımlar kışlık erişte hazırlarken, erkeklerde kadınlara yardımcı oldu. Mustafa Devrim’in evinin balkonunda düzenlenen erişte imecesine, Mustafa Devrim ve Hüseyin Bilecen de destek oldu. Devrim, hamur yoğururken, Bilecen de erişte kesti.

Önce hamur yoğrulurken ardından oklavalarla açılan hamurlar pişirildi. Sonrada kesilerek kurumaya bırakıldı. Kışlık hazırlıklarının başladığını anlatan Fatma Bilecen, “Bu gün erişte imecesi yapıyoruz. Erkeklerde bize destek oldu. Kışlık eriştemizi hazırlıyoruz” dedi. Hüseyin Bilecen ise, “Bizde kadınlara yardımcı oluyoruz. Ben bu işi 20 yıldan beri yaptığım için biliyorum. Allah, yemek kısmet etsin” diye konuştu.

Behice Bilecen ve Mustafa Devrim de “Eskiden bizde yapardık. Artık yaşlandım. Şimdi gençler yapıyor. Bizde yiyeceğiz. Allah hepsinden razı olsunuz. Zevkli iş. İlk defa yapıyorum. Ama, zor iş. Afiyetle yenilmesi önemli” şeklinde konuştular.

BALIKESİR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:31

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