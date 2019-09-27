Operasyonda 12 uyuşturucu taciri yakalandı Adli makamlara sevk edilen 2 tacir tutuklandı

Balıkesir polisi il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu tacirliği yapan 12 kişiye operasyon düzenledi. Adli makamlara çıkarılan şahıslardan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 6 operasyonda 12 şahıs yakalandı. Polis ekiplerinin yakalanan şahısların ikamet ve üst aramalarında; 9 kilo 101,34 gram Esrar, 3,52 gram Bonzai maddesi, 1,27 gram Skunk maddesi, 410 adet uyuşturucu hap, 38 kök Kenevir Bitkisi, ve 1 adet çalışır vaziyette dijital hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevkedilen Z. B. ve E. B. tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

BALIKESİR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:31

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