Edremit’e yeni müftü

Balıkesir’in Edremit ilçe Müftüsü Sait Emin Arvas’ın emekliye ayrılması ile boşalan göreve Aydın’ın Söke İlçe Müftüsü Ahmet Yayla atandı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Yayla, çeşitli yerlerde vaizlik yaptıktan sonra sırasıyla KarsIğdır, KastamonuSeydiler, TekirdağSaray, Yalova Çınarcık, İstanbul Kağıthane ilçe müftülüğü görevlerinde bulundu. Bir sürede Yalova Müftü yardımcılığı görevinde bulunan Yayla, 2012 yılında Aydın’ın Söke ilçesine atanarak bu güne kadar burada da ilçe müftüsü olarak görev yaptı. Yayla’nın evli ve 4 çocuk babası olduğu, Arapça ve İngilizce bildiği öğrenildi.

BALIKESİR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:26

AKŞAM 19:05

YATSI 20:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.